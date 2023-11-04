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Пабло Карреньо-Буста перенёс операцию на правом локте

Пабло Карреньо-Буста перенёс операцию на правом локте
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Экс десятая ракетка мира испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста решился на хирургическое вмешательство и перенёс операцию на правом локте.

Спустя год попыток вернуться в тур, избежав хирургического вмешательства, испанец заявился и выступил на челленджерах в Аликанте и Малаге, однако в конце второго турнира он сделал МРТ, которая выявила отёк в области сухожилия. Теперь ему предстоит пройти новый процесс реабилитации.

«После тяжёлого года, в течение которого я не мог участвовать в соревнованиях из-за травмы локтя, вчера я перенёс операцию. Теперь мне предстоит несколько сложных месяцев восстановления, чтобы вернуться в тур. Но я с большим желанием и энтузиазмом жду возвращения на корт, чтобы продолжать наслаждаться теннисом», — написал Карреньо-Буста на своей странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Пабло Карреньо-Бусты

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