Джокович сравнял счёт по сетам в полуфинале «Мастерса» против Рублёва

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отыграл сет в поединке с российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) в полуфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в эти минуты в Париже.

Уступив в первом сете со счётом 5:7, сербский теннисист выиграл второй сет на тай-брейке — 7:6 (7:3). Во втором сете Джокович сделал семь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Рублёв три раза подал навылет и не сделал ни одной двойной ошибки.

Напомним, в финальном поединке парижского «Мастерса» победителя этой встречи ожидает 17-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров, попавший в финал после победы над Стефаносом Циципасом (Греция).