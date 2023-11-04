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Джокович сравнял счёт по сетам в полуфинале «Мастерса» против Рублёва

Джокович сравнял счёт по сетам в полуфинале «Мастерса» против Рублёва
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отыграл сет в поединке с российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) в полуфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в эти минуты в Париже.

Париж. 1/2 финала
04 ноября 2023, суббота. 19:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 2
7 		6 3 1
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Уступив в первом сете со счётом 5:7, сербский теннисист выиграл второй сет на тай-брейке — 7:6 (7:3). Во втором сете Джокович сделал семь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Рублёв три раза подал навылет и не сделал ни одной двойной ошибки.

Напомним, в финальном поединке парижского «Мастерса» победителя этой встречи ожидает 17-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров, попавший в финал после победы над Стефаносом Циципасом (Греция).

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