Джокович сравнял счёт по сетам в полуфинале «Мастерса» против Рублёва
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отыграл сет в поединке с российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) в полуфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в эти минуты в Париже.
Париж. 1/2 финала
04 ноября 2023, суббота. 19:15 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
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|7 7
|2
|
|6 3
|1
5
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Уступив в первом сете со счётом 5:7, сербский теннисист выиграл второй сет на тай-брейке — 7:6 (7:3). Во втором сете Джокович сделал семь эйсов и допустил одну двойную ошибку. Рублёв три раза подал навылет и не сделал ни одной двойной ошибки.
Напомним, в финальном поединке парижского «Мастерса» победителя этой встречи ожидает 17-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров, попавший в финал после победы над Стефаносом Циципасом (Греция).
Комментарии
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