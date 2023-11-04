Джокович вышел на первое место по проценту побед в матчах на «Мастерсах»
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, одержавший победу над россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале парижского «Мастерса», стал первым по процентному числу побед в матчах на турнирах категории ATP-1000. По этому показателю первая ракетка обходит испанца Рафаэля Надаля на 0,1%.
Топ-5 теннисистов с наибольшим процентом побед в матчах турниров серии «Мастерс» выглядит следующим образом (учитывались только теннисисты, одержавшие 100 и больше побед):
1. Новак Джокович (Сербия) — 82,2%.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 82,1%.
3. Роджер Федерер (Швейцария) — 77,9%.
4. Андре Агасси (США) — 74,1%.
5. Пит Сампрас (США) — 73,1%.
Напомним, в финале «Мастерса» в Париже Джокович сыграет с Григором Димитровым (Болгария).
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