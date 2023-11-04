Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джокович вышел на первое место по проценту побед в матчах на «Мастерсах»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, одержавший победу над россиянином Андреем Рублёвым в полуфинале парижского «Мастерса», стал первым по процентному числу побед в матчах на турнирах категории ATP-1000. По этому показателю первая ракетка обходит испанца Рафаэля Надаля на 0,1%.

Топ-5 теннисистов с наибольшим процентом побед в матчах турниров серии «Мастерс» выглядит следующим образом (учитывались только теннисисты, одержавшие 100 и больше побед):

1. Новак Джокович (Сербия) — 82,2%.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 82,1%.

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 77,9%.

4. Андре Агасси (США) — 74,1%.

5. Пит Сампрас (США) — 73,1%.

Напомним, в финале «Мастерса» в Париже Джокович сыграет с Григором Димитровым (Болгария).