Джейми Маррей: когда Энди играет с ясным умом, он всё ещё может конкурировать с лучшими

Британский теннисист Джейми Маррей, старший брат двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея, поделился мыслями об игре бывшей первой ракетки мира в этом сезоне и дал совет, как ему можно улучшить результаты.

«Я думаю, что Энди ещё способен показывать хороший теннис. Когда он играет с ясным умом, имеет отличный план на игру и воплощает его на корте, то он всё ещё может конкурировать с лучшими.

Когда же он не может мыслить ясно, то он и не может соревноваться и добиваться желаемых результатов. Поэтому я считаю, что самое главное сейчас ‒ это сконцентрироваться на психологическом аспекте, а потом уже говорить о качестве теннисе, потому что, повторюсь, он ещё способен демонстрировать хороший теннис.

Я уверен, что он сильно разочарован своим сезоном и надеюсь, что в следующем году он сможет отлично стартовать и показать себя», ‒ приводит слова Джейми Маррея Express Sport.