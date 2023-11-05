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Денис Шаповалов присоединился к критике условий на Итоговом турнире WTA

Денис Шаповалов присоединился к критике условий на Итоговом турнире WTA
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Обладатель Кубка Дэвиса, бывшая 10-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов присоединился к возмущению по поводу условий на Итоговом турнире WTA – 2023, который проходит в Канкуне (Мексика).

Итоговый турнир WTA ещё до его старта подвергался жёсткой критике со стороны как игроков, так и экспертов и болельщиков. Среди прочего, проведение Итогового выпало на сезон ураганов в Мексике. Из-за этого матчи проводятся в экстремальных погодных условиях и постоянно переносятся. Так, финал Итогового в одиночном разряде уже перенесли с воскресенья на понедельник.

«Очень жаль, что на итоговом турнире WTA такие условия. Игроки заслуживают лучшего», – написал Шаповалов в своих социальных сетях.

Ранее легендарная Мартина Навратилова, комментируя проблемы Итогового, заявила, что руководству WTA пора менять лидера.

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