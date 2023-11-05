Григор Димитров: рад завершить ещё один сезон на такой высокой ноте

Болгарский теннисист Григор Димитров, 17-я ракетка мира, прокомментировал своё выступление на «Мастерсе» в Париже (Франция), в котором он в двух сетах проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Также спортсмен подвёл итоги сезона.

«Спасибо! Пока не могу подобрать слов для Новака, поэтому начну с публики. Просто хочу сказать, что благодарен за эту замечательную неделю. Последние три месяца были для меня американскими горками. И выход в финал значит для меня больше, чем можно представить.

Честно, я так благодарен, что даже не знаю, что сказать. Новак, поздравляю. От всей души поздравляю с ещё одной замечательной победой. Моя команда, мы отлично провели время. Спасибо всем в моём боксе!

В этому году было отличное путешествие. Завершаем ещё один сезон на такой высокой ноте. Я очень этому рад», — сказал Димитров в речи на церемонии награждения.