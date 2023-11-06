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Стэн Вавринка одержал разгромную победу на старте турнира в Метце

Стэн Вавринка одержал разгромную победу на старте турнира в Метце
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка уверенно стартовал на турнире категории ATP-250 в Метце (Австрия), действующим чемпионом которого является итальянец Лоренцо Сонего.

В матче первого круга 53-я ракетка мира Вавринка (8) со счётом 6:0, 6:2 разгромил 26-летнего испанца Бернабе Сапата-Миральеса (81-й номер рейтинга ATP). Встреча теннисистов продлилась 52 минуты. Вавринка три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Сапата-Миральеса один эйс, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Вавринки в Метце станет победитель матча Люка Ван Аш (Франция) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Метц. 1-й круг
06 ноября 2023, понедельник. 20:20 МСК
Стэн Вавринка
53
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Бернабе Сапата-Миральес
81
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
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