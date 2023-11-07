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«Не тренировалась 36 часов». Эмма Радукану показала, как проводит время вне корта

«Не тренировалась 36 часов». Эмма Радукану показала, как проводит время вне корта
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Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану опубликовала в социальных сетях свежие фото. Радукану показала, как проводит время вне тренировок.

«Не тренировалась 36 часов», — подписала фото Радукану.

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Фото: из личного архива Эммы Радукану

Этой весной Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. После этого Эмма не выходила на корт. Она готовится к возвращению уже в начале сезона-2024.

Напомним, Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021 в 18 лет. В следующем сезоне она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, а на US Open — в первом.

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