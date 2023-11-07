ATP ведёт переговоры о проведении январского «Мастерса» в Саудовской Аравии

ATP ведёт с Саудовской Аравией переговоры о проведении «Мастерса» в столице государства — Эр-Рияде, сообщает The Times.

Турнир будет заканчиваться за неделю до Australian Open. Между Эр-Риядом и Мельбурном, где проходит «Большой шлем», восьмичасовая разница во времени.

Встреча между представителями ATP и государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии ожидается во время Итогового турнира в Турине, чтобы обсудить предложение, сумма которого оценивается почти в полмиллиарда долларов.

Отметим, неизвестно, заменит ли новый «Мастерс» один из существующих. Ранее Саудовская Аравия заявила о желании купить турнир в Майами или Мадриде. С этого года в стране будет проходить молодёжный Итоговый турнир.