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36-летний Фоньини неожиданно разгромил Сонего в четвертьфинале турнира в Метце

Бывшая девятая ракетка мира 36-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).

В четвертьфинальном поединке Фоньини (WC), в данный момент занимающий 147-ю строчку рейтинга ATP, одержал разгромную победу над 49-й ракеткой мира 28-летним соотечественником Лоренцо Сонего (6, прошлогодний чемпион). Встреча теннисистов продлилась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу Фоньини.

Фоньини один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Сонего четыре эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Метце Фоньини сразится с 23-й ракеткой мира представителем Франции Уго Умбером (4).