Павел Котов пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Софии

80-я ракетка мира 24-летний российский теннисист Павел Котов вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария).

В четвертьфинальном поединке Котов со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл 47-ю ракетку мира представителя Венгрии Мартона Фучовича (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 54 минуты. Котов два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Фучовича один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

Отметим, что во втором сете Котову удалось отыграться со счёта 1:4 и перевести партию в тай-брейк.

За выход в финал турнира в Софии Котов сразится с 25-й ракеткой мира 35-летним представителем Франции Адрианом Маннарино (2).