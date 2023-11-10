Павел Котов пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Софии
Поделиться
80-я ракетка мира 24-летний российский теннисист Павел Котов вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария).
В четвертьфинальном поединке Котов со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл 47-ю ракетку мира представителя Венгрии Мартона Фучовича (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 54 минуты. Котов два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Фучовича один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
Отметим, что во втором сете Котову удалось отыграться со счёта 1:4 и перевести партию в тай-брейк.
За выход в финал турнира в Софии Котов сразится с 25-й ракеткой мира 35-летним представителем Франции Адрианом Маннарино (2).
Комментарии
- 10 ноября 2023
-
00:03
- 9 ноября 2023
-
23:56
-
23:45
-
22:52
-
22:33
-
21:54
-
21:38
-
21:02
-
20:44
-
19:58
-
18:55
-
18:50
-
18:42
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:07
-
17:58
-
17:24
-
15:14
-
14:19
-
12:51
-
12:14
-
11:11
-
11:03
-
00:33
-
00:12
- 8 ноября 2023
-
21:57
-
18:18
-
17:20
-
11:42
-
10:22
-
09:52
-
02:05
-
00:57
Партнерский контент