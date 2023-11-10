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Павел Котов пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Софии

Павел Котов пробился в полуфинал турнира ATP-250 в Софии
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80-я ракетка мира 24-летний российский теннисист Павел Котов вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария).

В четвертьфинальном поединке Котов со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл 47-ю ракетку мира представителя Венгрии Мартона Фучовича (8). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 54 минуты. Котов два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Фучовича один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

Отметим, что во втором сете Котову удалось отыграться со счёта 1:4 и перевести партию в тай-брейк.

За выход в финал турнира в Софии Котов сразится с 25-й ракеткой мира 35-летним представителем Франции Адрианом Маннарино (2).

София. 1/4 финала
09 ноября 2023, четверг. 22:10 МСК
Мартон Фучович
47
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Павел Котов
80
Россия
Павел Котов
П. Котов
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