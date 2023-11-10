Дрэйпер вышел в финал турнира в Болгарии, в двух сетах обыграв Штруффа

Британский теннисист, 82-я ракетка мира Джек Дрэйпер вышел в финал турнира категории ATP-250, проходящего в Софии (Болгария). Спортсмен в двух сетах обыграл третьего сеяного соревнований немца Ян-Леннарда Штруффа, 28-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. По ходу матча Джек Дрэйпер реализовал три брейк-пойнта из четырёх, Ян-Леннард Штруфф — только один из восьми. Также на счету каждого из спортсменов по десять выполненных эйсов и по две двойные ошибки.

В финале турнира в Болгарии Джек Дрэйпер встретится либо с россиянином Павлом Котовым, либо с французом Адрианом Маннарино. Соперник британского теннисиста определится сегодня, 10 ноября, вечером.