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Дрэйпер вышел в финал турнира в Болгарии, в двух сетах обыграв Штруффа

Дрэйпер вышел в финал турнира в Болгарии, в двух сетах обыграв Штруффа
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Британский теннисист, 82-я ракетка мира Джек Дрэйпер вышел в финал турнира категории ATP-250, проходящего в Софии (Болгария). Спортсмен в двух сетах обыграл третьего сеяного соревнований немца Ян-Леннарда Штруффа, 28-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. По ходу матча Джек Дрэйпер реализовал три брейк-пойнта из четырёх, Ян-Леннард Штруфф — только один из восьми. Также на счету каждого из спортсменов по десять выполненных эйсов и по две двойные ошибки.

В финале турнира в Болгарии Джек Дрэйпер встретится либо с россиянином Павлом Котовым, либо с французом Адрианом Маннарино. Соперник британского теннисиста определится сегодня, 10 ноября, вечером.

София. 1/2 финала
10 ноября 2023, пятница. 17:10 МСК
Джек Дрэйпер
82
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ян-Леннард Штруфф
28
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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