Павел Котов не смог выйти в финал турнира в Софии, уступив Адриану Маннарино

Российский теннисист Павел Котов, 80-я ракетка мира, не смог пробиться в финал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). Спортсмен в двух сетах полуфинального матча уступил 25-й ракетке мира и второму сеяному соревнований французу Адриану Маннарино. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. По ходу матча Павел Котов выполнил пять эйсов, не смог реализовать брейк-пойнт, а также допустил две двойные ошибки. На счету Адриана Маннарино — семь подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В финале Адриан Маннарино встретится с 82-й ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрэйпером. Это будет первая личная встреча теннисистов.

После турнира в Софии Павел Котов поднимется на 12 строчек рейтинга ATP и станет 68-й ракеткой мира.