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Павел Котов не смог выйти в финал турнира в Софии, уступив Адриану Маннарино

Павел Котов не смог выйти в финал турнира в Софии, уступив Адриану Маннарино
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Российский теннисист Павел Котов, 80-я ракетка мира, не смог пробиться в финал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). Спортсмен в двух сетах полуфинального матча уступил 25-й ракетке мира и второму сеяному соревнований французу Адриану Маннарино. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. По ходу матча Павел Котов выполнил пять эйсов, не смог реализовать брейк-пойнт, а также допустил две двойные ошибки. На счету Адриана Маннарино — семь подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В финале Адриан Маннарино встретится с 82-й ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрэйпером. Это будет первая личная встреча теннисистов.

После турнира в Софии Павел Котов поднимется на 12 строчек рейтинга ATP и станет 68-й ракеткой мира.

София. 1/2 финала
10 ноября 2023, пятница. 19:10 МСК
Павел Котов
80
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Адриан Маннарино
25
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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