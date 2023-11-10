Павел Котов не смог выйти в финал турнира в Софии, уступив Адриану Маннарино

Российский теннисист Павел Котов, 80-я ракетка мира, не смог пробиться в финал турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). Спортсмен в двух сетах полуфинального матча уступил 25-й ракетке мира и второму сеяному соревнований французу Адриану Маннарино. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. По ходу матча Павел Котов выполнил пять эйсов, не смог реализовать брейк-пойнт, а также допустил две двойные ошибки. На счету Адриана Маннарино — семь подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В финале Адриан Маннарино встретится с 82-й ракеткой мира из Великобритании Джеком Дрэйпером. Это будет первая личная встреча теннисистов.
После турнира в Софии Павел Котов поднимется на 12 строчек рейтинга ATP и станет 68-й ракеткой мира.
- 10 ноября 2023
-
21:07
-
20:34
-
19:14
-
18:57
-
18:42
-
17:54
-
17:38
-
13:24
-
10:32
-
10:04
-
00:33
-
00:21
-
00:03
- 9 ноября 2023
-
23:56
-
23:45
-
22:52
-
22:33
-
21:54
-
21:38
-
21:02
-
20:44
-
19:58
-
18:55
-
18:50
-
18:42
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:07
-
17:58
-
17:24
-
15:14
-
14:19
-
12:51
-
12:14