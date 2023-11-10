Умбер разгромил Фоньини в Метце и будет соперником Шевченко в финале турнира
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Французский теннисист Уго Умбер, 23-я ракетка мира, разгромил итальянца Фабио Фоньини, 147-ю ракетку мира, в полуфинале турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В двух сетах француз отдал сопернику только два гейма. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. По ходу матча Уго Умбер выполнил восемь эйсов и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Фабио Фоньини записал на свой счёт две подачи навылет и одну двойную ошибку.
В финале четвёртый сеяный соревнований Уго Умбер встретится с российским теннисистом Александром Шевченко, 63-й ракеткой мира. Это будет первая личная встреча спортсменов на корте.
Матч Александра Шевченко и Уго Умбера пройдёт в субботу, 11 ноября, вечером.
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