Умбер разгромил Фоньини в Метце и будет соперником Шевченко в финале турнира

Французский теннисист Уго Умбер, 23-я ракетка мира, разгромил итальянца Фабио Фоньини, 147-ю ракетку мира, в полуфинале турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). В двух сетах француз отдал сопернику только два гейма. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 7 минут. По ходу матча Уго Умбер выполнил восемь эйсов и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Фабио Фоньини записал на свой счёт две подачи навылет и одну двойную ошибку.

В финале четвёртый сеяный соревнований Уго Умбер встретится с российским теннисистом Александром Шевченко, 63-й ракеткой мира. Это будет первая личная встреча спортсменов на корте.

Матч Александра Шевченко и Уго Умбера пройдёт в субботу, 11 ноября, вечером.