Адриан Маннарино стал победителем турнира в Софии, взяв верх над Джеком Дрэйпером

Французский теннисист Адриан Маннарино стал победителем хардового турнира категории АТР-250, который проходил в Софии (Болгария). В финальном матче второй сеяный Маннарино одержал победу над представителем Великобритании Джеком Дрэйпером со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Маннарино шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал оба брейк-пойнта, которые имел. Дрэйпер выполнил 10 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.

Для 25-й ракетки мира Маннарино это пятый титул в карьере и третий в сезоне-2023 после побед на турнирах в Астане и Ньюпорте. Француз за победу получит 250 рейтинговых очков и € 85 605 призовых.