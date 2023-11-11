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Адриан Маннарино стал победителем турнира в Софии, взяв верх над Джеком Дрэйпером

Адриан Маннарино стал победителем турнира в Софии, взяв верх над Джеком Дрэйпером
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Французский теннисист Адриан Маннарино стал победителем хардового турнира категории АТР-250, который проходил в Софии (Болгария). В финальном матче второй сеяный Маннарино одержал победу над представителем Великобритании Джеком Дрэйпером со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Маннарино шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал оба брейк-пойнта, которые имел. Дрэйпер выполнил 10 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.

Для 25-й ракетки мира Маннарино это пятый титул в карьере и третий в сезоне-2023 после побед на турнирах в Астане и Ньюпорте. Француз за победу получит 250 рейтинговых очков и € 85 605 призовых.

София. Финал
11 ноября 2023, суббота. 16:10 МСК
Джек Дрэйпер
82
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 3
7 8 		2 6
         
Адриан Маннарино
25
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
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