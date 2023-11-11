Адриан Маннарино стал победителем турнира в Софии, взяв верх над Джеком Дрэйпером
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Французский теннисист Адриан Маннарино стал победителем хардового турнира категории АТР-250, который проходил в Софии (Болгария). В финальном матче второй сеяный Маннарино одержал победу над представителем Великобритании Джеком Дрэйпером со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
Маннарино шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал оба брейк-пойнта, которые имел. Дрэйпер выполнил 10 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.
Для 25-й ракетки мира Маннарино это пятый титул в карьере и третий в сезоне-2023 после побед на турнирах в Астане и Ньюпорте. Француз за победу получит 250 рейтинговых очков и € 85 605 призовых.
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