Маннарино — об успешном сезоне: отчасти сказывается опыт. Сейчас хочу просто наслаждаться

Французский теннисист Адриан Маннарино подвёл итоги сезона. Он назвал его лучшим в карьере.

«Три титула и 43 победы за сезон – это лучший результат в моей карьере? Безусловно, упорная работа принесла плоды. Отчасти сказывается опыт. Мои удары не лучше, чем раньше, но я лучше понимаю игру и то, как можно усложнить жизнь соперникам. Я научился грамотно использовать свою игру. Кроме того, не отрицаю, есть элемент удачи. Это сочетание нескольких факторов, которые приносят хорошие результаты. Но, признаюсь, я больше не хочу об этом думать. Сейчас хочу просто наслаждаться», — сказал Маннарино в интервью L’Équipe.

Напомним, Маннарино стал победителем хардового турнира категории АТР-250, который проходил в Софии (Болгария). Для 25-й ракетки мира Маннарино это пятый титул в карьере и третий в сезоне-2023 после побед на турнирах в Астане и Ньюпорте.