Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова поднялись в рейтинге WTA

На официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) появился обновлённый рейтинг теннисисток.

Российская спортсменка Анна Блинкова поднялась на одну строчку — с 54 на 53-е место. Также на одну позицию поднялись россиянки Анастасия Павлюченкова, ныне занимающая 58-е место, и Камилла Рахимова, которая теперь располагается на 94-м месте.

Рейтинг WTA от 13 ноября:

1. Ига Свёнтек (Польша) — 9295.

2. Арина Соболенко (Беларусь) — 9050 очков.

3. Кори Гауфф (США) — 6580.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365.

5. Джессика Пегула (США) — 5975.

6. Онс Жабер (Тунис) — 4195.

7. Маркета Вондроушова — 4075.

8. Каролина Мухова (Чехия) — 3651.

9. Мария Саккари (Греция) — 3620.

10. Барбора Крейчикова (Чехия) —2880…

16. Людмила Самсонова (Россия) — 2650…

18. Дарья Касаткина (Россия) — 2550.

19. Вероника Кудерметова (Россия) — 2520.

21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035…

28. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

46. Мирра Андреева (Россия) — 1149…

53 (+1). Анна Блинкова (Россия) — 1110…

58 (+1). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044.

62 (-2). Диана Шнайдер (Россия) — 988…

75. Элина Аванесян (Россия) — 915…

77. Анна Калинская (Россия) — 885…

94 (+1). Камилла Рахимова (Россия) — 758.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».