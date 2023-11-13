В топ-50 рейтинга ATP вошли шесть российских теннисистов

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг.

Лучшим среди россиян в рейтинге остаётся Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Далее располагаются Андрей Рублёв (5-й в рейтинге), Карен Хачанов (15), Аслан Карацев (35), Роман Сафиуллин (39) и Александр Шевченко (49), который на минувшей неделе впервые в карьере попал в финал турнира ATP. В заключительном матче соревнований россиянин проиграл французскому спортсмену Уго Умберу.

Рейтинг АТР. 13 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9945 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200.

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 4805.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4235.

7 (8). Александр Зверев (Германия) — 3585.

8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3460.

9 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3245.

10 (9). Тейлор Фриц (США) — 3100…

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2520…

35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193…

39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122…

49 (63). Александр Шевченко (Россия) — 947…

68 (80). Павел Котов (Россия) — 791.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».