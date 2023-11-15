Чесноков: Медведев — главный претендент на титул в Турине. Он должен обыгрывать Зверева

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева в матче Итогового чемпионата ATP в Турине.

«Если честно, я совсем не верил в победу Зверева в матче с Алькарасом. Саша всех удивил первым матчем на Итоговом. Его матч против Медведева должен быть интересным. В этом сезоне они играют друг с другом чуть ли не каждый крупный турнир. Их противостояния никогда не бывают скучными, просто точно никому не будет. Мне очень понравился Медведев в матче с Рублёвым. Классный быстрый теннис с маленьким количеством ошибок.

Считаю Даню фаворитом в сегодняшнем матче. Мне кажется, что он должен обыгрывать Сашу и выходить в полуфинал. В целом Медведева можно назвать одним из главных претендентов на титул в Турине! Даня и Новак — два главных фаворита Итогового турнира. Думаю, что большинство людей считают именно так», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.