Станет ли Медведев единоличным лидером? Результаты, расклады и расписание Итогового

В среду, 15 ноября, в Турине продолжат выяснять отношения ведущие мастера ракетки. Участники Красной группы во главе с действующим чемпионом Уимблдона Карлосом Алькарасом и россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым проведут вторые поединки предварительного этапа. А накануне сыграли свои вторые матчи и представители Зелёной группы. Но обо всём по порядку! Посмотрим на результаты, турнирные расклады, расписание и сетки.

Итоговый чемпионат ATP проводится с 1970 года. За это время он приезжал в полтора десятка городов и с 2021-го разыгрывается в Турине. Матчи проходят на стадионе «Пала Альпитур» – арене Олимпийских игр — 2006, вмещающей 16 600 зрителей. Рекордсменами по количеству титулов здесь являются Новак Джокович и Роджер Федерер – у обоих по шесть трофеев. Победителями в своё время становились и россияне – Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).

Самое главное об Итоговом чемпионате

В нынешнем году призовой фонд турнира вырос до рекордных $ 15 млн. При этом даже запасные (а их два теннисиста) получат по $ 152,5 тысячи просто за готовность выйти на корт в любой день группового этапа вместо кого-то из травмированных. И помощь одного из них уже пригодилась – Хуберт Хуркач заменил Стефаноса Циципаса, которого подвела спина. Самый отчаянный неудачник, проигравший все три матча группового этапа, получит $ 325,5 тыс. Имеет свои расценки и каждая победа на всех этапах турнира, а не проигравший ни одного поединка чемпион получит чек на $ 4 801 500, что является рекордным призом на всех турнирах, включая «Шлемы». Каждая победа в группе оценивается в 200 рейтинговых очков, в полуфинале – 400, в финале – ещё 500. Таким образом, чемпион, выигравший все пять матчей на турнире, получит 1500 очков, что является средним от титула на «Мастерсе» (1000) и на «Шлеме» (2000).

Как менялся призовой фонд турнира

Групповой этап будет идти шесть дней – с воскресенья, 12 ноября, по пятницу, 17 ноября. В воскресенье, вторник и четверг играются матчи Зелёной группы, в понедельник, среду и пятницу – Красной группы. Матчи дня разбиты на две сессии – дневную и вечернюю. В каждой из сессий вначале играется парный поединок, а затем — одиночный. На сражение парников отведено 2,5 часа. Но если вдруг кто-то в это время не уложится, то старт одиночки будет отложен – до завершения пары. В субботу, 18 ноября, пройдут полуфиналы – победители групп сыграют с теннисистами, занявшими вторые места в других группах. В воскресенье, 19 ноября, состоятся финалы, а игровая сессия единственный раз за турнир будет одна.

Расписание матчей на Итоговом турнире

Итоги третьего дня. 14 ноября, вторник

Открывали программу вторника неудачники стартового дня – чемпион Итогового-2019 Стефанос Циципас и дебютант турнира Хольгер Руне. Но сражение длилось считаные минуты. После трёх геймов грек снялся с соревнований из-за проблем со спиной. Зрители, не получившие теннисного пиршества, освистали Стефаноса. Организаторы решили взамен устроить утешительный сет между двумя запасными – Хубертом Хуркачем и Тейлором Фритцем. Кстати, Хуркач и заменит Циципаса в заключительном матче группового этапа с Новаком Джоковичем.

А вот в вечерней программе получилось настоящее трёхсетовое сражение на три с лишним часа. В нём Джокович и Янник Синнер выясняли, кому быть единоличным лидером Зелёной группы. И итальянец, подгоняемый своими трибунами, сумел одержать первую победу в истории противостояния с Новаком после трёх поражений.

Теперь в четверг в рамках заключительного тура Джокович сыграет с запасным Хуркачем, а Синнер – с Руне. Причём расклад может получиться таким, что звёздному сербу может не хватить для выхода из группы даже победы. Это произойдёт в случае поражения Синнера от Руне. Тогда у трёх теннисистов будет по две победы и именно Джокович может оказаться третьим лишним по дополнительным показателям.

Зелёная группа. 2-й тур

Руне (Дания, 8) – Циципас (Греция, 6) – 2:1 (отказ).

Синнер (Италия, 4) – Джокович (Сербия, 1) – 7:5, 6:7, 7:6.

Зелёная группа

Расписание четвёртого дня. Матчи среды, 15 ноября

В среду пройдут два матча 2-го тура в Красной группе. Сначала Карлос Алькарас (второй номер посева) и Андрей Рублёв (5) сразятся за первую победу на турнире, а затем Даниил Медведев (3) и Александр Зверев (7) выяснят между собой, кому быть единоличным лидером в группе.

Красная группа. 2-й тур

16:30. Алькарас (Испания, 2) – Рублёв (Россия, 5)

23:00. Медведев (Россия, 3) – Зверев (Германия, 7)

Красная группа

Итоговый чемпионат ATP – 2023 проходит с 12 по 19 ноября в Турине. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».