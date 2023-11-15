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Андрей Рублёв признался, что заболел перед стартом Итогового чемпионата ATP

Андрей Рублёв признался, что заболел перед стартом Итогового чемпионата ATP
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв подтвердил, что приболел перед стартом Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). Тем самым Андрей потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф данных престижных соревнований.

Сегодня, 15 ноября, Рублёв (5) встречался с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (2) в рамках группового этапа Итогового турнира. Поединок завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса.

«Да, я заболел прямо перед турниром. Но сам виноват. Почему виноват? Не надо болеть, теплее одеваться надо было», — передаёт слова Рублёва с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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