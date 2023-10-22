«В старости они — катастрофа». У Федерера и Надаля нет тату, в теннисе это редкость

Тело Ника Кирьоса почти полностью в татуировках, но в теннисе это не так распространено, как в футболе или баскетболе.

Долгожданный выигрыш «Шлема» на Уимблдоне в этом году 24-летняя Маркета Вондроушова отметила очередной татуировкой. «Мы с сестрой сделали одну небольшую татуировку – букву W», – призналась сделавшая первое тату ещё в 16 лет чешка. Примечательно, что, помимо олимпийских колец, цветов, феи, игральных костей и многих других тату, руку теннисистки украшает её счастливое число – 13, тогда как на Уимблдоне из-за суеверия нет даже площадки под таким номером.

Маркете, как и ещё одной знаменитой любительнице расписать тело Бетани Маттек-Сэндс, далеко до главного теннисного чемпиона по татуировкам Ника Кирьоса. На теле австралийца и раньше практически не было «живого» места (одну руку украшает трибьют погибшему в авиакатастрофе Коби Брайанту, другую – легенда НБА Леброн Джеймс), но этим летом он превзошёл сам себя. Ник набил на всю спину изображение покемонов – дизайн разработал его брат, занимающийся татуировками.

Главный разбышака тенниса Ник Кирьос относится к тату как к искусству Фото: из личного архива Ника Кирьоса

И всё же в теннисном мире, в отличие от других самых популярных видов спорта, татуировки не получили массовую популярность. Разобрались почему.

В топ-100 ATP татуировки только у 9% игроков, в WTA — у 11%

Согласно исследованию Statista, 225 млн человек в мире имеют хотя бы одну татуировку, из них 59% женщин и 41% мужчин. Ежегодно мировая тату-индустрия приносит около $ 50 млрд. Это показывает, что татуировки больше не рассматриваются как табу, а скорее как форма самовыражения, которую поддерживает значительная часть населения. Нет ничего удивительного, что в спорте также появляется всё больше исполнителей, способных поразить бесподобными «рукавами». За последние 10 лет тела Лионеля Месси, Златана Ибрагимовича, Неймара, Серхио Рамоса и других суперзвёзд футбола забились почти под «завязку». Схожая тенденция прослеживается также в баскетболе, американском футболе и других видах спорта.

Теннис занимает четвёртое место в мире по популярности, но в целом татуировки у игроков можно встретить не так часто. У Новака Джоковича, Иги Свёнтек, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля такое же чистое тело, как у Криштиану Роналду. Но если португалец избегает тату из-за регулярной сдачи крови в благотворительных целях (люди, делающие татуировки, подвержены риску заражения), то у многих теннисных знаменитостей совсем другое отношение к татуировкам.

На четверых у бывшей Биг-4 ни одной татуировки Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Не люблю боди-арт. У меня никогда не будет татуировок, мне просто это не нравится. К тому же в старости они – катастрофа. Такое же отношение у меня и к пирсингу – считаю, что мужчинам он не идёт», – признался в интервью Life Надаль. Схожее отношение к татуировкам демонстрирует и Джокович: «У меня никогда не было татуировки – просто я не из тех парней, которые любят это делать. Мне не нравится это чувство», – подчеркнул рекордсмен по количеству «Шлемов» в этом году во время «Ролан Гаррос».

Исследование научного издательства Karger, проведённое в 2018 году, показало, что на проходившем в том году в России чемпионате мира по футболу татуировки были заметны на открытых участках тела у 34% игроков. Также был проведён анализ наличия татуировок в топ-100 ATP и WTA, показавший значительно меньшую популярность тату в теннисе: наличествуют у 7% мужчин и 11% женщин. Практически все татуированные игроки занимали в рейтинге места с 15-е по 52-е. Любопытно, что если у теннисистов изображения набиты преимущественно на руках, то у теннисисток любимая часть тела – бёдра.

Цитата драматурга на предплечье Вавринки, Плишкова не знает значения своей тату

Ещё одна особенность теннисистов в сравнении с представителями других видов спорта – их татуировки, как правило, неброские. Полотно Кирьоса с покемонами на всю спину скорее является исключением, подтверждающим правило. Обычно игроки делают их не напоказ широкой публике, а для себя – чтобы запомнить знаковую победу, как у Вондроушовой, или запечатлеть другую памятную дату. Отчасти это объясняется социально-культурными аспектами: теннис исторически считается спортом привилегированного класса, в нём реже добиваются успеха выходцы из неблагополучных регионов и бедных семей. Поэтому у таких людей лучше развита самодостаточность и отсутствует склонность к эпатажу.

Стэн Вавринка и его мотивирующая татуировка Фото: Elsa/Getty Images

Другое дело, когда теннисист долгое время не может реализовать талант и находит мотивацию в определённых философских течениях или высказываниях, как Стэн Вавринка. На предплечье швейцарского теннисиста набита цитата ирландского писателя и драматурга Сэмюэла Беккета «Ты пробовал. Ты ошибался. Неважно. Попробуй снова. Ошибись снова. Ошибись лучше». Вавринка обладал огромным потенциалом, но на ранних этапах карьеры часто оставался в тени более успешного соотечественника Федерера – свой первый из трёх «Шлемов» Стэн выиграл только в 28 лет во многом благодаря философии, которая помогла ему справиться с неудачами. Можно вспомнить не только фразу лауреата Нобелевской премии, но и фирменный жест швейцарца с приставленным пальцем к голове.

«Я давно знаю эту цитату, и она засела у меня в голове, – рассказал Вавринка. – Она очень точно передаёт моё сегодняшнее отношение к жизни и теннису. Значение цитаты не меняется в зависимости от успехов, потому что всегда случаются разочарования. Почти на каждом турнире тебя ждёт поражение. Не каждый из нас Роджер, Рафа или Новак, чтобы забирать большинство титулов». Нечто похожее можно сказать и про россиянку Светлану Кузнецову, у которой на одной руке набита надпись «Только Бог Нам Судья», на другой – «Боль меня не убивает. Я убиваю боль». Правда, сегодня теннисистка признаётся, что хотела бы вывести некоторые тату.

«Рукав» Полоны Херцог Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Но гораздо чаще татуировки у теннисистов являются отображением массовой культуры или каких-то стереотипов. Например, как изображения племенных узоров маори (народ австронезийской этноязыковой семьи, составляющий коренное население Новой Зеландии) на левой руке и левом бедре Каролины Плишковой. В маорийской культуре эти элементы являются не просто декоративными, а скорее основополагающими, укрепляющими связь с потусторонним миром. Чешка же нанесла их исключительно для красоты: «Честно говоря, даже не представляю, что означают эти картинки. Они красивые, и это всё, что я о них знаю». То же самое можно сказать про тигрицу на бедре и популярной надписи Carpe Diem («Лови момент») Элины Свитолиной.

Истерика британской журналистки по поводу татуировки Маттек-Сэндс

Одна из самых распространённых теорий низкой популярности татуировок в теннисе заключается в главной особенности этого вида спорта – приверженности многочисленным традициям, особенно это касается Уимблдона. Формально на этом мэйджоре, как и на других турнирах, нет строгого запрета на показ татуировок, но игроки в большинстве своём всё же стараются лишний раз не красоваться росписями тела. Во многом из-за восприятия высоким обществом татуировок не как произведения искусства, а как нелепой безвкусицы или даже пошлости.

Отношение к нательным рисунках здесь такое же скептическое, как к нарушению знаменитого дресс-кода на Уимблдоне. В 2012-м в Лондоне болельщики чуть не подавились клубникой со сливками при виде небольшой розы на груди Ли На, а «рукав» Маттек-Сэндс спровоцировал истерику журналистки The Mirror Эмбер Граафланд: «Татуировки и покрашенные в зелёный цвет волосы? Это точно теннис?»

Несравненная Бетани Маттек-Сэндс Фото: Karwai Tang/Getty Images

Учитывая вышесказанное, неудивительно, какой ответ оказался самым популярным на форуме Reddit на вопрос «Почему у гольфистов и теннисистов нет тату?» Лучший комментарий оказался таким: «Это виды спорта, которыми занимаются преимущественно белые люди из высших слоёв общества, где не принято иметь татуировки».

Ещё одна версия отношения теннисистов к татуировкам заключается в том, что это индивидуальный вид спорта. В отличие от футболистов и баскетболистов, большинство теннисистов почти каждую неделю отправляются на другие турниры, порой даже континенты, что сильно изматывает. Банально нет времени на эпатаж и самовыражение – спросите у Дарьи Касаткиной. «Я больше не могу путешествовать, не могу собирать вещи… Эти самолёты, переезды… Моё тело просто говорит мне, чтобы я уже отвалила», – стонет теннисистка.