Надаль: я не выиграю больше турниров «Большого шлема», чем Джокович

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился уверенностью в своём возвращении в ATP-тур.

«Я знаю, что будет тяжело вернуться на очень высокий уровень тенниса, но, если бы у меня не было надежды на то, что я снова смогу бороться, я бы не работал так, как в последние месяцы. Я не выиграю больше «Шлемов», чем Джокович, но я дам себе возможность снова получать удовольствие.

До сих пор я не был уверен, что ещё буду играть в теннис, но теперь думаю, что буду. Ситуация развивается в положительном ключе. В последнее время я сделал большие шаги вперёд», — приводит слова Надаля Relevo.

Напомним, 37-летний Надаль серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.