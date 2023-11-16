Кирьос — о срыве Рублёва на Итоговом турнире: это безумие. Надеюсь, Андрей придёт в себя

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о поведении пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в матче Итогового чемпионата ATP — 2023 с испанцем Карлосом Алькарасом. Россиянин ракеткой разбил себе колено до крови во время встречи.

«Даже со стороны человека, который не очень хорошо держит самообладание, такого как я, это безумие. Честно говоря, я никогда такого не делал. Имею в виду, парень, это колено тебе нужно. Тебе нужно двигаться. Надеюсь, он придёт в себя к следующему матчу. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Кирьоса Tennis Channel.

Напомним, поединок завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу Алькараса. Из-за данного поражения Рублёв потерял даже теоретические шансы на выход из группы.