«Алькарас невероятен, а Джокович — сверхчеловек». Кирьос — о лучших теннисистах в туре

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о лучших теннисистах в туре.

«Быть столь молодым и доминирующим на корте, как Алькарас, — это невероятно. Всегда найдутся люди, которые скажут: «Мы хотим большего», но нужно проявить терпение. Думаю, для своего возраста он делает достаточно. Новак явно сверхчеловек, он пришелец с другой планеты. Все остальные ребята тоже собрались под конец года. К примеру, Руне прошёл через непростой период, но смог в итоге взять себя в руки, и это прекрасно, он мне нравится. Рублёв, Медведев и Зверев — очень последовательные спортсмены. А Циципас, очевидно, один из лучших игроков, которые у нас есть», — приводит слова Кирьоса Tennis Channel.