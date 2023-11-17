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Курье — о возвращении Надаля в тур: надеюсь не увидеть того же, что случилось с Федерером

Курье — о возвращении Надаля в тур: надеюсь не увидеть того же, что случилось с Федерером
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье высказался по поводу возвращения испанца Рафаэля Надаля в тур. Ранее теннисист опубликовал пост-анонс того, что скоро объявит, на каком турнире официально вернётся в ATP-тур.

«Надеюсь не увидеть того же, что случилось с Федерером. Роджер действительно много работал, чтобы вернуться, и он был готов, а потом одно неудачное движение, одна маленькая ошибка, и это действительно стало концом для него. И даже тогда величие Федерера позволило ему выйти в четвертьфинал Уимблдона. Я просто надеюсь, что такого сценария больше не повторится. Мы будем рады видеть Надаля на корте, особенно на «Ролан Гаррос», — приводит слова Курье Tennis Up To Date.

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