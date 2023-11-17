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Медведев — о поражении от Алькараса: в важных моментах Карлос был лучше

Медведев — о поражении от Алькараса: в важных моментах Карлос был лучше
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Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в матче с представителем Испании Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP). Игра продолжалась 1 час и 20 минут и завершилась победой испанского теннисиста в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

«В важных моментах я был не совсем хорош, а Карлос был лучше. В первом сете он сыграл прекрасно на моей подаче, а во втором я провёл ужасный матч на своей подаче. У меня были хорошие возможности, которые я не реализовал, где-то не повезло», – рассказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Несмотря на поражение, Медведев со второго места вышел в полуфинал турнира, где встретится с итальянцем Янником Синнером. Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем.

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