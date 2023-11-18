Тренер Алькараса: вам могут нравиться Надаль и Федерер, но лучший в истории Джокович

Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро, ныне являющийся тренером двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса, высказался о величии серба Новака Джоковича.

Сегодня, 18 ноября Алькарас и Джокович сразятся в полуфинале Итогового чемпионата ATP – 2023.

«Цифры Джоковича неоспоримы. Возможно, вам больше нравится Надаль, вам может больше нравиться стиль Федерера, но по титулам, статистике лучший в истории именно Новак. Я не удивляюсь его успехам на турнирах «Большого шлема». Он тот игрок, который живёт теннисом и добивается результатов на самом высоком уровне. Все его действия направлены на то, чтобы совершенствоваться физически. От еды до отдыха… Чтобы быть в чём-то лучшим, определённо нужно преуспеть в определённых вещах. Сегодня очень трудно желать жизни, посвящённой только тренировкам и профессионализму… Должно быть наоборот. Джокович в этом лучший», — приводит слова Ферреро Marca.