Энди Маррей снялся с Кубка Дэвиса из-за травмы плеча

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей не выступит в решающем раунде Кубка Дэвиса – 2023 из-за травмы.

«Я получил небольшую травму плеча, так что, к сожалению, я не смогу принять участие в Кубке Дэвиса.

Я очень расстроен тем, что не смогу принять участие в соревнованиях, но сейчас я сосредоточен на реабилитации и подготовке к новому сезону», – приводит слова Маррея официальный аккаунт ITF в X (ранее Twitter).

В соревнованиях, которые пройдут в Малаге (Испания) с 21 по 26 ноября, Великобритания встретится со сборной Сербии. В рамках турнира Маррей должен был сыграть с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.

Отметим, Энди Маррей привёл сборную Великобритании к победе в Кубке Дэвиса в 2015 году.