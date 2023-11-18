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Медведев получил предупреждение после того, как на эмоциях швырнул ракетку

Медведев получил предупреждение после того, как на эмоциях швырнул ракетку
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Российский теннисист Даниил Медведев, проводящий полуфинальный матч Итогового турнира ATP против итальянца Янника Синнера, получил предупреждение из-за того, что после неудачного розыгрыша швырнул ракетку в ограждение.

Напомним, Медведев уступил в первом сете, но смог забрать второй. В настоящий момент спортсмены проводят решающий сет. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Медведев ведёт по личным встречам со счётом 6-2 (5-1 на харде в зале – на этом покрытии проходит турнир в Турине). В этом сезоне они четыре раза играли друг с другом в финалах, и счёт равный, 2-2. Однако оба поражения от Янника Даниил потерпел осенью 2023 года на турнирах в Вене и Пекине.

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