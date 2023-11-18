Янник Синнер повторил достижение Федерера, державшееся 20 лет

Итальянский теннисист Янник Синнер, сегодня, 18 ноября, победивший россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Итогового турнира ATP, повторил историческое достижение легендарного швейцарца Роджера Федерера.

Синнер стал первым теннисистом моложе 23 лет, дошедшим до финала Итогового турнира без поражений. Федерер сделал это в 2003 году, в решающем матче победив со счётом 6:3, 6:0, 6:4 американца Андре Агасси.

В финале Итогового турнира ATP — 2023 Синнер сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который состоится сегодня, 18 ноября, начало – в 23:00 часа по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.