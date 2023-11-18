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Янник Синнер повторил достижение Федерера, державшееся 20 лет

Янник Синнер повторил достижение Федерера, державшееся 20 лет
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Итальянский теннисист Янник Синнер, сегодня, 18 ноября, победивший россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Итогового турнира ATP, повторил историческое достижение легендарного швейцарца Роджера Федерера.

Синнер стал первым теннисистом моложе 23 лет, дошедшим до финала Итогового турнира без поражений. Федерер сделал это в 2003 году, в решающем матче победив со счётом 6:3, 6:0, 6:4 американца Андре Агасси.

В финале Итогового турнира ATP — 2023 Синнер сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который состоится сегодня, 18 ноября, начало – в 23:00 часа по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
18 ноября 2023, суббота. 23:00 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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