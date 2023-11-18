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Даниил Медведев оценил свой матч с Синнером

Даниил Медведев оценил свой матч с Синнером
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Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги своего выступления на Итоговом турнире ATP. Напомним, Медведев дошёл до полуфинала соревнований, где проиграл со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 Яннику Синнеру.

«На этом корте надо держать свою подачу. В первом сете я чувствовал, что он чуть лучше меня, но во втором сете я горжусь собой. Я сыграл отлично, выиграл тай-брейк. В третьем сете я подавал плохо — это причина поражения. Я был уставший, поздравляю Янника.

Синнер, конечно, очень впечатляет. Если он будет играть так постоянно, то будет выигрывать постоянно, но теннис непостоянен. Посмотрим, что он покажет в следующем сезоне», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В финале Итогового турнира ATP — 2023 Синнер сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который состоится сегодня, 18 ноября, начало – в 23:00 мск.

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