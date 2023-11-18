Медведев подвёл итоги своего выступления в 2023 году

Российский теннисист Даниил Медведев, подводя итоги своего выступления на Итоговом турнире ATP, высказался о прошедшем годе своей профессиональной карьеры.

«Я доволен своим сезоном, горжусь собой. Перед Роттердамом я выпал из топ-10, чувствовал себя ужасно. После первого сета с Фокиной в Роттердаме всё изменилось. Постараюсь в следующем сезоне достичь большего», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.