Медведев подвёл итоги своего выступления в 2023 году
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Российский теннисист Даниил Медведев, подводя итоги своего выступления на Итоговом турнире ATP, высказался о прошедшем годе своей профессиональной карьеры.
«Я доволен своим сезоном, горжусь собой. Перед Роттердамом я выпал из топ-10, чувствовал себя ужасно. После первого сета с Фокиной в Роттердаме всё изменилось. Постараюсь в следующем сезоне достичь большего», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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