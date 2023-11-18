Медведев заявил, что может пропустить предсезонные турниры
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Российский теннисист Даниил Медведев, подводя итоги своего выступления на Итоговом турнире ATP, высказался о предстоящем межсезонье.
Напомним, Медведев дошёл до полуфинала соревнований, где проиграл со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 Яннику Синнеру.
«Как буду отдыхать? Каждый год по-разному. Поедем с женой на острова впервые за пять лет. Она это не очень любит, но я люблю. Возможно, я сыграю только в Австралии, не буду играть предсезонные турниры. Посмотрим, как это сработает», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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