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Джокович уверенно обыграл Алькараса в полуфинале Итогового турнира АТР

Джокович уверенно обыграл Алькараса в полуфинале Итогового турнира АТР
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия). В полуфинальном матче первая ракетка мира Джокович нанёс поражение представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Алькарас выполнил 10 эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Карлос Алькарас в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

За титул на Итоговом чемпионате АТР Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее в полуфинале нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:, 6:7 (4:7), 6:1.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
18 ноября 2023, суббота. 23:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
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