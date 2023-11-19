Джокович уверенно обыграл Алькараса в полуфинале Итогового турнира АТР

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия). В полуфинальном матче первая ракетка мира Джокович нанёс поражение представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Алькарас выполнил 10 эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Карлос Алькарас в полуфинале Итогового чемпионата АТР.
За титул на Итоговом чемпионате АТР Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее в полуфинале нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:, 6:7 (4:7), 6:1.
- 19 ноября 2023
-
01:35
-
01:13
-
01:05
-
00:45
-
00:04
- 18 ноября 2023
-
23:58
-
23:20
-
22:54
-
21:01
-
20:55
-
20:44
-
20:35
-
20:28
-
20:26
-
20:25
-
20:19
-
20:13
-
20:00
-
19:44
-
19:36
-
19:24
-
19:13
-
19:02
-
18:32
-
17:31
-
16:31
-
16:05
-
15:56
-
15:18
-
14:18
-
12:51
-
11:35
-
11:21
-
09:57
-
09:41