Джокович уверенно обыграл Алькараса в полуфинале Итогового турнира АТР

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия). В полуфинальном матче первая ракетка мира Джокович нанёс поражение представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Алькарас выполнил 10 эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одну из четырёх возможностей взять подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Карлос Алькарас в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

За титул на Итоговом чемпионате АТР Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее в полуфинале нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:, 6:7 (4:7), 6:1.