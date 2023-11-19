Пока у серба шесть титулов, как и у Роджера Федерера. В воскресенье может быть седьмой.

Джокович идёт на рекорд. В финале он сразится с Синнером, уже обыгравшим серба на Итоговом

В субботу, 18 ноября, на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия) состоялись полуфинальные поединки. На вечер была вынесена встреча с участием 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, посеянного под первым номером, и двукратного победителя мэйджоров Карлоса Алькараса (2). И Алькарас, и Джокович не без проблем преодолели групповой этап, потерпев по одному поражению. Испанец, правда, решил всё сам: в 3-м туре он обыграл Даниила Медведева в двух сетах и за счёт этого занял первое место в Красной группе.

Джоковичу же пришлось понервничать. В 3-м туре в Зелёной группе он победил Хуберта Хуркача в трёх сетах, и его судьба решалась в противостоянии Янника Синнера и Хольгера Руне. Синнер победил и тем самым прихватил с собой серба в полуфинал, отцепив Руне.

Когда на корте встречаются 20-летний Алькарас и 36-летний Джокович, они непременно дарят болельщикам потрясающее зрелище. Пятисетовый финал Уимблдона-2023, в котором молодость победила опыт, конечно, стоит особняком. Но и во всех остальных матчах Карлоса и Новака было на что посмотреть. Перед сегодняшним полуфиналом у них было равенство в личных встречах: 2-2.

Перед полуфиналом Алькарас рассказал, какой подход нужен при подготовке к матчу с Джоковичем. «Я думаю, что, встречаясь с таким человеком, как Новак, надо оставаться сильным морально и справляться с давлением, которое он оказывает на тебя при каждом мяче, в каждом моменте. Думаю, я многому научился и готов встретиться с ним», — говорил он на пресс-конференции после 3-го тура.

И заявил, что нацелен на титул: «Думаю ли я о победе в турнире? Ну, до титула всего два матча, но в то же время это слишком далеко. Мне предстоит сыграть с Новаком в полуфинале. Если я выиграю этот матч, меня ждёт очень тяжёлый финал.

Я мечтаю выиграть этот турнир. Почему нет? Но сначала мне нужно показать свою лучшую игру в полуфинале. Мне предстоит встретиться с одним из лучших игроков в истории. Прямо сейчас мне предстоит встретиться с лучшим игроком мира. Мне придётся показать свою лучшую игру, если я хочу победить его».

Карлос Алькарас играет на Итоговом чемпионате ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале матча Алькарас сразу же стал атаковать на приёме и за счёт этого заработал двойной брейк-пойнт. Но после этого испанец стал ошибаться, и Джокович не позволил сопернику сделать брейк, закрыв гейм эйсом. После такого бурного начала наступило небольшое затишье, во время которого теннисисты держали каждый свою подачу. В пятом гейме Карлос вновь намекнул на желание взять чужую подачу, но большего, чем два «ровно», не добился.

А в восьмом гейме до брейк-пойнтов добрался и Джокович — после череды неточностей от Алькараса. Один брейк-пойнт Карлос отыграл, а вот второй не смог, пробив в сетку, — так счёт стал 5:3 в пользу Новака. Подавая на партию, серб не проиграл ни одного очка — 6:3 за 42 минуты.

Новак Джокович в полуфинале с Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире ATP — 2023 в Турине Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете Джокович уже в третьем гейме обеспечил себе стратегическое преимущество. Алькарас здорово подавал, исполнив несколько эйсов, но в то же время непозволительно часто ошибался в розыгрышах. А сербу того только и надо было — со второго брейк-пойнта он взял подачу соперника и повёл 2:1 с брейком. После этого Новак без особых проблем подтвердил брейк — 3:1.

Был у Джоковича брейк-пойнт и в пятом гейме: на «ровно» Алькарас допустил двойную ошибку. Но испанец собрался и не дал оппоненту сделать второй брейк. В шестом гейме Карлос порадовал публику блестящими розыгрышами и заполучил двойной брейк-пойнт. Но серб не растерялся и, взяв четыре очка подряд, сохранил отрыв — 4:2. А в седьмом гейме Новак вышел на финишную прямую, выиграв чужой гейм с третьего брейк-пойнта. После этого Джоковичу оставалось только подать на матч, что он и сделал, отдав лишь одно очко из-за двойной ошибки, — 6:3, 6:2 почти за полтора часа.

Так Джокович в девятый раз в карьере вышел в финал Итогового чемпионата. Из предыдущих восьми финалов он выиграл шесть, в том числе прошлогодний. Новак в шаге от исторического рекорда: на данный момент у них с Роджером Федерером по шесть титулов на Итоговом. Алькарас же свой первый Итоговый закончил на стадии полуфинала.

В финале Джокович сыграет с Янником Синнером (Италия, 4), который в своём полуфинале остановил Даниила Медведева (Россия, 3). В личных встречах Джоковича и Синнера перевес на стороне серба: 3-1. Причём единственную победу над Новаком Янник одержал на этой неделе, обыграв его в группе.

Финал Янник Синнер (Италия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) состоится в воскресенье, 19 ноября, и начнётся не ранее 20:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».