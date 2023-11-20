Семь россиян вошли в топ-100 рейтинга ATP по итогам сезона

20 ноября на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) был опубликован обновлённый рейтинг.

Из российских теннисистов семеро входят в топ-100 рейтинга ATP. Лучшим среди россиян остаётся Даниил Медведев (третья ракетка мира). На пятом месте в рейтинге Андрей Рублёв, Карен Хачанов на 15-м месте. Аслан Карацев и Роман Сафиуллин занимают 35-е и 39-е место соответственно. На 49-м месте в рейтинге расположился Александр Шевченко, на одну позицию поднялся Павел Котов, он 67-й.

Рейтинг АТР. 20 ноября:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 245 очков.

2. Карлос Алькарас (Испания) — 8855.

3. Даниил Медведев (Россия) — 7600.

4. Янник Синнер (Италия) — 6490.

5. Андрей Рублёв (Россия) — 4805.

6. Стефанос Циципас (Греция) — 4235.

7. Александр Зверев (Германия) — 3985.

8. Хольгер Руне (Дания) — 3660.

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 3245.

10. Тейлор Фритц (США) — 3100…

15. Карен Хачанов (Россия) — 2520…

35. Аслан Карацев (Россия) — 1193…

39. Роман Сафиуллин (Россия) — 1122…

49. Александр Шевченко (Россия) — 947…

67 (+1). Павел Котов (Россия) — 791.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».