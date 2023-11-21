Григор Димитров опубликовал фото с отдыха в Италии

Победитель Итогового чемпионата ATP, бывшая третья ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров опубликовал в социальных сетях фотографию с отдыха в Италии.

Фото: из личного архива Григора Димитрова

Судя по всему, Димитров приехал на родину к своей девушкой, итальянской актрисе и модели Мадалине Генеа.

Димитров завершил сезон 2023 на 14-й строчке рейтинга ATP. Последним его турниром стал «Мастерс» в Париже (Франция), где он дошёл до финала и проиграл там 24-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

На ТБШ в 2023 Димитров продемонстрировал следующие результаты: дошёл до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии, 1/8 финала «Ролан Гаррос», 1/8 финала Уимблдона и до третьего круга US Open.