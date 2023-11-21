Немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги сезона

Девятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев подвёл итоги прошедшего сезона. Спортсмен оценил собственные результаты и обратился к болельщикам.

«Какой год! От неуверенности в том, вернусь ли я когда-нибудь на свой уровень, до седьмого места в рейтинге по итогам года, двух титулов и попадания на Итоговый. Спасибо всем за невероятную поддержку и веру в меня», — написал Зверев в своих соцсетях.

Напомним, 20 ноября на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) был опубликован обновлённый рейтинг. Немецкий теннисист закончил сезон топ-100 рейтинга ATP, расположившись на седьмом месте. Лучшим среди россиян остался Даниил Медведев (третья ракетка мира). На пятом месте в рейтинге Андрей Рублёв, Карен Хачанов на 15-м месте.