Действующие чемпионы Кубка Дэвиса канадцы уступили Финляндии в четвертьфинале турнира

Сборная Канады уступила команде Финляндии в 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису. В 2022 году североамериканская команда выиграла турнир.

В первой встрече представитель Канады Милош Раонич победил финна Патрикка Кауковалту со счётом 6:3, 7:5. Во второй игре финн Отто Виртанен был сильнее Габриэля Диалло (6:4, 7:5). В парном разряде Виртанен с Харри Хелиоваарой победили Вашека Поспишила и Алексиса Галарно со счётом 7:5, 6:3. В полуфинале финны сыграют с победителем матча между командами Чехии и Австралии.

Текущий розыгрыш Кубка Дэвиса пройдёт с 21 по 26 ноября. Напомним, сборная Канады является победителем прошлогоднего турнира. Рекордсменом по победам на Кубке Дэвиса является сборная США. Американские теннисисты становились чемпионами 32 раза.