Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Действующие чемпионы Кубка Дэвиса канадцы уступили Финляндии в четвертьфинале турнира

Действующие чемпионы Кубка Дэвиса канадцы уступили Финляндии в четвертьфинале турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Канады уступила команде Финляндии в 1/4 финала Кубка Дэвиса по теннису. В 2022 году североамериканская команда выиграла турнир.

В первой встрече представитель Канады Милош Раонич победил финна Патрикка Кауковалту со счётом 6:3, 7:5. Во второй игре финн Отто Виртанен был сильнее Габриэля Диалло (6:4, 7:5). В парном разряде Виртанен с Харри Хелиоваарой победили Вашека Поспишила и Алексиса Галарно со счётом 7:5, 6:3. В полуфинале финны сыграют с победителем матча между командами Чехии и Австралии.

Текущий розыгрыш Кубка Дэвиса пройдёт с 21 по 26 ноября. Напомним, сборная Канады является победителем прошлогоднего турнира. Рекордсменом по победам на Кубке Дэвиса является сборная США. Американские теннисисты становились чемпионами 32 раза.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android