Отец Джоковича — о предвзятости к сыну: многие не могут признать, что Новак лучший в мире

Срджан Джокович, отец 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался о предвзятом отношении зрителей и журналистов к его сыну.

«В течение 15 лет Новак был лучшим в мире во всех возможных категориях. И, конечно, многих это раздражает, они не могут признать, что он лучший в мире. Вот, например, Федерер был лучшим в течение многих лет с 310 неделями на первой строчке. Когда Новак побил этот рекорд, они немедленно переобулись и сказали: «У Штеффи Граф было 370 с чем-то недель». Когда Новак обошёл и её, начали вспоминать, что до Открытой эры у кого-то было около 500 недель. Вы хотите, чтобы он побил и этот рекорд? Что ж, так и будет», — приводит слова Срджана Джоковича Sportal.