Хьюитт перед матчем с Чехией: нужна уверенность, чтобы выступать под таким давлением

Капитан сборной Австралии по теннису, победитель 30-ти турниров ATP в одиночном разряде, экс-первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт высказался о готовности своей команды накануне четвертьфинального матча Кубка Дэвиса против национальной команды Чехии.

«В первую очередь они играют друг за друга, за остальную команду и технический персонал, но они также играют за свою страну. Нужно быть уверенным, чтобы выйти на поле и выступать под таким давлением и ожиданиями, и эти парни могут это сделать», — цитирует Хьюитта пресс-служба Кубка Дэвиса.

Напомним, финальный раунд Кубка Дэвиса проходит в Малаге (Испания) с 21 по 26 ноября. Матч 1/4 финала между командами Чехии и Австралии начнётся 22 ноября в 18:00 мск.