«Настоящая жемчужина». Французский журналист — о сменившей гражданство Ефремовой

Французский журналист прокомментировал успех 14-летней бывшей российской теннисистки Ксении Ефремовой, выступающей за Францию. Накануне спортсменка набрала первые очки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Ксения Ефремова завоевала первые очки WTA! Я уже говорил об этом, но молодая теннисистка российского происхождения — настоящая жемчужина. Она выиграла свой матч в 1/16 финала турнира ITF в Тунисе. Первый из длинной серии. Продолжение следует в любом случае, это точно!» — написал журналист под ником RomainNextGen на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Ксения Ефремова с 10 лет живёт во Франции и тренируется в академии известного французского тренера и комментатора Патрика Муратоглу, работавшего с американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп.