Кецманович принёс сборной Сербии первое очко в матче с Великобританией на Кубке Дэвиса
Поделиться
55-я ракетка мира, 27-летний Миомир Кецманович принёс сборной Сербии первую победу в рамках четвертьфинального поединка с командой Великобритании на Кубке Дэвиса – 2023.
В первом матче противостояния этих сборных Кецманович со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) обыграл 60-ю ракетку мира, 21-летнего британца Джека Дрэйпера. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 5 минут. Кецманович четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Дрэйпера 10 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В следующем матче Новак Джокович сразится с Кэмероном Норри.
Отметим, что победитель пары Сербия — Великобритания в полуфинале сразится со сборной Италии.
Комментарии
- 23 ноября 2023
-
23:52
-
23:36
-
22:36
-
21:59
-
21:47
-
20:57
-
20:33
-
20:23
-
19:59
-
19:26
-
19:01
-
18:56
-
17:53
-
17:29
-
16:59
-
15:28
-
14:55
-
14:02
-
13:54
-
09:04
-
01:30
-
00:53
-
00:17
- 22 ноября 2023
-
23:21
-
21:25
-
19:24
-
18:53
-
18:27
-
17:52
-
17:34
-
16:20
-
16:00
-
14:48
-
13:36
-
11:59
Партнерский контент