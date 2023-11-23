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Кецманович принёс сборной Сербии первое очко в матче с Великобританией на Кубке Дэвиса

Кецманович принёс сборной Сербии первое очко в матче с Великобританией на Кубке Дэвиса
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55-я ракетка мира, 27-летний Миомир Кецманович принёс сборной Сербии первую победу в рамках четвертьфинального поединка с командой Великобритании на Кубке Дэвиса – 2023.

В первом матче противостояния этих сборных Кецманович со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) обыграл 60-ю ракетку мира, 21-летнего британца Джека Дрэйпера. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 5 минут. Кецманович четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Дрэйпера 10 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем матче Новак Джокович сразится с Кэмероном Норри.

Отметим, что победитель пары Сербия — Великобритания в полуфинале сразится со сборной Италии.

Кубок Дэвиса 2023. 1/4 финала
23 ноября 2023, четверг. 20:25 МСК
Миомир Кецманович
55
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 8
6 2 		6 6
         
Джек Дрэйпер
60
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
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