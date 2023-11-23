Кецманович принёс сборной Сербии первое очко в матче с Великобританией на Кубке Дэвиса

55-я ракетка мира, 27-летний Миомир Кецманович принёс сборной Сербии первую победу в рамках четвертьфинального поединка с командой Великобритании на Кубке Дэвиса – 2023.

В первом матче противостояния этих сборных Кецманович со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) обыграл 60-ю ракетку мира, 21-летнего британца Джека Дрэйпера. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 5 минут. Кецманович четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Дрэйпера 10 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем матче Новак Джокович сразится с Кэмероном Норри.

Отметим, что победитель пары Сербия — Великобритания в полуфинале сразится со сборной Италии.