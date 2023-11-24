Евгений Донской проиграл 969-й ракетке мира в 1/4 финала турнира М25 в Мумбаи

Российский теннисист Евгений Донской, 263-я ракетка мира, потерпел поражение в четвертьфинале турнира категории М25 в Мумбаи (Индия). Спортсмен в двух сетах проиграл 969-й ракетке мира из США Харрисону Адамсу. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Отметим, что Донской был первым сеяным турнира. В 1/16 финала россиянин обыграл Тайсэя Итикаву (Япония, 785), а в 1/8 финала прошёл Аряна Шаха (Индия, 1966).

За выход в финал Харрисон Адамс поборется с 874-й ракеткой мира из Индии Сиддхартом Вишвакармой. Их встреча состоится в субботу, 25 ноября.

33-летний Евгений Донской после этого турнира поднимется на 14 строчек в рейтинге ATP и станет 249-й ракеткой мира. Американец Харрисон Адамс, в свою очередь, уже поднялся на 28 строчек в мировом рейтинге и промежуточно занимает 941-ю позицию.