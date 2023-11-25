Бывшая 11-я ракетка мира Севастова возобновит карьеру

Обладательница четырёх трофеев WTA, латвийская теннисистка Анастасия Севастова, лучшим достижением которой в рейтинге Женской теннисной ассоциации было 11-е место, заявилась на турнир категории WTA 125 в Андорре. Он состоится с 27 ноября по 3 декабря.

Этот турнир станет первым для Севастовой после объявления о паузе в карьере, сделанного в феврале 2022 года. Тогда теннисистка, жаловавшаяся на травму плеча, взяла перерыв на неопределённый срок. В 2013 году теннисистка уже объявляла о завершении карьеры, однако позднее вернулась в теннис.

Напомним, в декабре 2022 года Анастасия Севастова стала мамой, о чём сообщала в своих социальных сетях и публиковала фотографию с новорожденной дочерью Александрой.