Сборная Италии вышла в финал Кубка Дэвиса, где встретится с командой Австралии

Сборная Италии вышла в финал Кубка Дэвиса. В полуфинальном матче теннисисты обыграли команду Сербии в трёх встречах, судьба победы решалась в парном матче Янник Синнер/Лоренцо Сонего (Италия) — Новак Джокович/Миомир Кецманович (Сербия), который завершился со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. По ходу встречи итальянский дуэт выполнил восемь эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти, на счету сербов — две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из шести. Также каждая из пар допустила по две двойные ошибки.

Напомним, ранее сегодня в одиночных матчах Миомир Кецманович (55-я ракетка мира) обыграл Лоренцо Музетти (27), а Янник Синнер (4) одолел Новака Джоковича (1).

В своём первом финале Кубка Дэвиса за 25 лет сборная Италии встретится с командой Австралии.