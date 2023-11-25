Сборная Италии вышла в финал Кубка Дэвиса, где встретится с командой Австралии

Сборная Италии вышла в финал Кубка Дэвиса. В полуфинальном матче теннисисты обыграли команду Сербии в трёх встречах, судьба победы решалась в парном матче Янник Синнер/Лоренцо Сонего (Италия) — Новак Джокович/Миомир Кецманович (Сербия), который завершился со счётом 6:3, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. По ходу встречи итальянский дуэт выполнил восемь эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти, на счету сербов — две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из шести. Также каждая из пар допустила по две двойные ошибки.
Напомним, ранее сегодня в одиночных матчах Миомир Кецманович (55-я ракетка мира) обыграл Лоренцо Музетти (27), а Янник Синнер (4) одолел Новака Джоковича (1).
В своём первом финале Кубка Дэвиса за 25 лет сборная Италии встретится с командой Австралии.
- 25 ноября 2023
-
22:19
-
22:06
-
21:22
-
20:58
-
20:42
-
20:18
-
20:05
-
19:40
-
19:33
-
18:26
-
17:55
-
17:43
-
17:25
-
16:54
-
16:49
-
14:44
-
13:56
-
13:31
-
12:24
-
11:46
-
11:40
-
11:21
-
10:42
-
09:58
-
09:43
-
09:30
- 24 ноября 2023
-
21:45
-
21:35
-
21:17
-
20:16
-
19:49
-
14:38
-
10:49
-
10:17
-
10:10