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Сборная Италии вышла в финал Кубка Дэвиса, где встретится с командой Австралии

Сборная Италии вышла в финал Кубка Дэвиса, где встретится с командой Австралии
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Сборная Италии вышла в финал Кубка Дэвиса. В полуфинальном матче теннисисты обыграли команду Сербии в трёх встречах, судьба победы решалась в парном матче Янник Синнер/Лоренцо Сонего (Италия) — Новак Джокович/Миомир Кецманович (Сербия), который завершился со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. По ходу встречи итальянский дуэт выполнил восемь эйсов и реализовал три брейк-пойнта из пяти, на счету сербов — две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из шести. Также каждая из пар допустила по две двойные ошибки.

Напомним, ранее сегодня в одиночных матчах Миомир Кецманович (55-я ракетка мира) обыграл Лоренцо Музетти (27), а Янник Синнер (4) одолел Новака Джоковича (1).

В своём первом финале Кубка Дэвиса за 25 лет сборная Италии встретится с командой Австралии.

Кубок Дэвиса 2023. 1/2 финала
25 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Лоренцо Сонего
47
Италия
Лоренцо Сонего
Я. Синнер Л. Сонего
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Миомир Кецманович
55
Сербия
Миомир Кецманович
Н. Джокович М. Кецманович
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