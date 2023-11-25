Завтра Янник и его соотечественники попробуют выиграть второй Кубок Дэвиса для страны. Первый был взят 47 лет назад.

Джоковича освистывали — он проиграл Синнеру и в паре. Зато не придётся прыгать с парашютом

В субботу, 25 ноября, состоялась вторая полуфинальная матчевая встреча на Кубке Дэвиса, который проходит в Малаге (Испания). За вторую путёвку в решающее противостояние боролись Италия и Сербия. Одиночные встречи выиграли представители разных сборных. Сперва серб Миомир Кецманович обыграл итальянца Лоренцо Музетти, одержав волевую победу со счётом 6:7 (7:9), 6:2, 6:1.

А затем приключилась настоящая драма. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович в третьем за последние полторы недели матче с четвёртой ракеткой мира Янником Синнером упустил тройной матчбол и проиграл! Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

После этого Джокович и Синнер отдохнули немного и вышли на парную встречу, в которой их партнёрами были Кецманович и Лоренцо Сонего соответственно. Именно в этой игре решалось, кто будет играть в финале, поэтому команды никак не могли обойтись без своих лидеров.

В первом сете ключевым стал шестой гейм. Ничто не предвещало беды для Джоковича и Кецмановича — сербы начали его с 30:0 на своей подаче. Но Синнер и Сонего в этой ситуации сумели выйти на брейк-пойнт и реализовали его. Этот брейк-пойнт так и остался единственным за всю партию. Подавая на сет при 5:3, итальянская пара проиграла только одно очко (Синнер поставил точку эйсом) — 6:3 за 36 минут.

В начале второй партии теннисисты взяли по гейму на подаче, а затем обменялись брейками — 2:2. Шестой гейм итальянцы начали с 0:40, но ценой невероятных усилий спаслись, отыграв в общей сложности четыре брейк-пойнта, — 3:3. По ходу этого гейма Джоковича освистывали болельщики, а он «дирижировал» ими.

Новак Джокович дирижирует болельщиками на Кубке Дэвиса — 2023 Фото: кадр из трансляции

Всё решил седьмой гейм, взятый Синнером и Сонего со второго брейк-пойнта. Подавая на матч при 5:4, итальянцы ушли с брейк-пойнта, после чего реализовали первый же матчбол — 6:3, 6:4 за 1 час 36 минут.

Напомним, на одной из пресс-конференций в ходе турнира сербы во главе с капитаном Виктором Троицки и Джоковичем обещали, что в случае победы на Кубке Дэвиса команда в полном составе прыгнет с парашютом. Таким образом, им не придётся этого делать.

Вот так Италия впервые с 1998 года вышла в финал Кубка Дэвиса. Сборная этой страны лишь раз, в 1976 году, брала титул. А поражений в финале было целых шесть.

В нынешнем финале соперником итальянцев будет сборная Австралии, которая в своём полуфинале остановила Финляндию, ставшую, пожалуй, главной сенсацией этого розыгрыша. Финны впервые в истории вышли в топ-4 на Кубке Дэвиса. Что касается австралийцев, то они 28 раз брали титул (с учётом выступления сборной Австралазии в начале XX века).

Капитаном сборной Австралии является всем известный Ллейтон Хьюитт — двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира. В 1999 и 2003 годах Хьюитт брал Кубок Дэвиса как игрок, а теперь вот пытается сделать то же самое, находясь у руля родной команды.

Главная звезда коллектива — 24-летний Алекс де Минор, 12-я ракетка мира. В плей-офф этого Кубка Дэвиса де Минор выиграл оба своих матча: в четвертьфинале с чехом Иржи Легечкой и в полуфинале с финном Эмилем Руусувуори. Ну и австралиец русского происхождения Алексей Попырин также бывает весьма полезен. Так, в полуфинале он победил Отто Виртанена.

А получится ли у Хьюитта и компании сделать решающий шаг к титулу, узнаем уже завтра. Финал Кубка Дэвиса 2023 года Австралия — Италия состоится в воскресенье, 26 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».