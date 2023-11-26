Маттео Арнальди принёс Италии стартовую победу в матче финала Кубка Дэвиса

Итальянский теннисист Маттео Арнальди, 44-я ракетка мира, принёс своей сборной стартовую победу в финальном матче Кубка Дэвиса, где команда Италии встречается с представителями Австралии. В первом одиночном матче титульной встречи спортсмен обыграл 40-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина в трёх сетах. Игра завершилась со счётом 7:5, 2:6, 6:4.
Теннисисты провели на корте 2 часа 27 минут. По ходу встречи Маттео Арнальди выполнил пять эйсов, реализовал 3 брейк-пойнта из 11 и допустил девять двойных ошибок. На счету Алексея Попырина 12 подач навылет, 3 реализованных брейк-пойнта из 16 и три двойные ошибки.
Далее пройдёт ещё одна встреча в одиночном разряде: на корт выйдут лидеры сборных Янник Синнер (Италия, 4) и Алекс де Минор (Австралия, 12). Их матч начнётся приблизительно в 21:00 по московскому времени.
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