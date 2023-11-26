Сборная Италии выиграла Кубок Дэвиса впервые за 47 лет

Сборная Италии впервые за 47 лет выиграла Кубок Дэвиса, одержав победу над командой Австралии в финале турнира.

Решающую победу для сборной принёс Янник Синнер, являющийся четвёртой ракеткой мира. Он уверенно обыграл лидера соперников — 12-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора — во втором одиночном матче финала. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:3, 6:0.

Напомним, ранее представитель Италии Маттео Арнальди (44) в трёх сетах обыграл австралийского теннисиста Алексея Попырина (40). Матч парного разряда Мэттью Эбден/Макс Пёрселл (Австралия) — Симоне Ботелли/Лоренцо Сонего (Италия) был отменён.

Кроме того, победа сборной Италии на Кубке Дэвиса стала второй для страны за всю историю турнира.